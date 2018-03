Paulo Baier no Palmeiras está difícil A contratação de Paulo Baier pelo Palmeiras está cada vez mais difícil. O Goiás já disse que não abre mão da multa de R$ 6,5 milhões para liberar o meia, que também joga de lateral. E o Palmeiras não aceita investir tanto dinheiro em um jogador de 30 anos. ?Nós até aceitamos negociar com o Goiás, mas não por aquilo que eles estão pedindo", afirmou o diretor de futebol, Salvador Hugo Palaia. De acordo com o dirigente, se o presidente do Goiás, Raimundo Queirós, insistir em querer R$ 6,5 milhões, o Palmeiras deverá desistir temporariamente de Paulo Baier. "Nós queremos o jogador já, mas se não houver acordo podemos esperar até o final da temporada. Aí, poderemos acertar diretamente com o Paulo Baier." Apesar das palavras do dirigente, nos bastidores do Parque Antártica acredita-se que o negócio pode sofrer uma reviravolta. A esperança é o próprio jogador, que já manifestou a sua vontade de se transferir para o Palmeiras. O empresário do atleta, Neco Cirne, tem conversado muito com os dirigentes do Palmeiras. Eles acham que Paulo Baier é o único que pode convencer o Goiás a fazer negócio. O problema é que o jogador não quer tomar partido nas negociações.