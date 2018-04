Paulo Baier preocupa Corinthians no duelo com o Goiás

Na ‘final’ dos desesperados, domingo, no Serra Dourada, um veterano que parece jogar como nunca quando veste a camisa do Goiás é a principal preocupação dos defensores corintianos. Trata-se do ala Paulo Baier, que já defendeu o Palmeiras e agora é meia e artilheiro do time goiano. Autor de 12 gols no Campeonato Brasileiro, Paulo Baier, de 33 anos, desperta a preocupação do volante Moradei, titular do meio-de-campo corintiano. "Ele é bom jogador, bate e enfia bem a bola. Temos de tomar cuidado com ele", afirmou o atleta, considerado ‘motorzinho’ do time de Nelsinho Baptista. O capitão Betão, que considera o duelo de domingo "importantíssimo" para manter o Corinthians na Série A, também espera anular Paulo Baier. "Ele é a referência do time do Goiás e tomaremos cuidado", garantiu o zagueiro do Corinthians. Essa preocupação com o Paulo Baier, responsável pelos cruzamentos do time goiano, tem motivo. A defesa corintiana sofreu dois gols de cabeça na partida contra o Atlético-PR, no último domingo: empate por 2 a 2. No treino desta quarta-feira, inclusive, o técnico Nelsinho Baptista testou a defesa corintiana ensaiando jogadas áreas. Depois, comandou um coletivo em que precisou mexer no time devido à ausência de dois jogadores, Gustavo Nery e Carlos Alberto - o primeiro faltou por motivos particulares e o segundo fez um trabalho específico de reforço muscular. Contra o Goiás, Nelsinho vai ter o time no ataque, com o trio Dentinho, Lulinha e Finazzi. Ele considera a vitória resultado decisivo para escapar do rebaixamento, já que o Corinthians tem hoje apenas um ponto a mais que o Goiás.