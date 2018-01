Paulo Baier volta ao Criciúma após doping O Criciúma terá um importante reforço no jogo deste sábado, contra o Santos, às 16 horas, na Vila Belmiro. O lateral-direiro Paulo César Baier, condenado em primeira instância a 120 dias de suspensão por doping, foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva na semana passada. Ele ficou 50 dias afastado da equipe. Além dele, Sandro Fonseca e Alex Xavier são as novidades da equipe para o jogo deste sábado. Eles entram nos lugares de Douglas e Léo Oliveira, respectivamente. Alex Xavier, inclusive, terá a missão especial de marcar o atacante Robinho, uma das estrelas do Santos. "Reconhecemos que o Santos é um dos líderes da competição, que é o clube de maior projeção nacional na atualidade e que foi o que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira, mas se chegamos até aqui na sexta colocação é resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido e é nessa condição que vamos jogar na Vila Belmiro", afirmou o técnico Gilson Kleina, que tenta levar o Criciúma à Libertadores em 2004 - para isso, basta ficar entre os quatro melhores do Brasileiro. "O grupo está motivado e todos estão conscientes de que temos condições de vencer o Santos", completou.