Paulo Baier: "Vou começar do zero" Ofuscado pela chegada do atacante Edmundo, o lateral-direito Paulo Baier também foi apresentado nesta segunda-feira como novo reforço do Palmeiras. ?Aqui vou começar minha carreira do zero?, disse o jogador que veio do Goiás. Paulo Baier não escondeu que sua preferência é por atuar em um esquema 3-5-2, mas vai respeitar a opção do técnico Emerson Leão. ?Me sinto melhor para atacar, sabendo que tem alguém lá atrás fazendo a minha cobertura?, revelou o jogador de 31 anos, que também tinha proposta do Kashima Antlers, do Japão. Segundo Paulo Baier, o namoro com o Palmeiras era antigo. ?Há muitos anos que o Palmeiras tenta me contratar. Desde a época do Criciúma, mas só agora tivemos um acordo?, contou o lateral, que tinha fechado negócio em julho. ?Tinha dado minha palavra aos dirigentes.? Depois de Edmundo e Paulo Baier, a diretoria do Palmeiras apresenta nesta terça-feira o lateral-esquerdo Mário Careca, ex-Criciúma, o zagueiro Douglas, ex-São Caetano, e o atacante Enílton, ex-Juventude. Uma surpresa de última hora pode ser o meia Ricardinho, do Internacional. Tudo depende de um acerto do zagueiro Daniel Marques, que estava emprestado no Paraná, com a equipe gaúcha. Enquanto isso, o meia Rodrigo Fabri só vem se Diego Souza deixar o clube.