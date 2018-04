Paulo Bento celebra objetivo cumprido pelo Cruzeiro e elogia Ábila após 1º gol

O técnico Paulo Bento aprovou a atuação do Cruzeiro no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, na noite de quarta-feira, no Mineirão, que assegurou a classificação do time às oitavas de final da Copa do Brasil. O português destacou que a equipe mineira teve o controle da série - também venceu por 2 a 1 em Salvador -, não correu riscos e conseguiu dar uma resposta em um momento de crise e cobranças, com o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"Creio que globalmente foi um bom jogo. Fomos superiores ao adversário hoje e também na eliminatória. Penso que poderíamos estar com uma vantagem ainda maior, antes mesmo de começar essa partida, pelo resultado que tivemos condições de alcançar na Bahia. O placar no primeiro jogo poderia ter sido mais dilatado. Hoje controlamos bem o jogo durante 45 minutos, depois fizemos 2 a 0. Foi uma vitória justa, tivemos na parte final duas bolas na trave e mais algumas situações. A equipe fez um bom jogo, foi uma boa reação ao momento difícil. Objetivo cumprido de seguir na Copa do Brasil e estou extremamente satisfeito com a atitude dos jogadores", disse.

Além de elogiar o comportamento do time em campo, Paulo Bento também aprovou a atuação do centroavante Ramón Ábila. Recém-contratado, o argentino marcou o seu primeiro gol pelo Cruzeiro e deverá ser ainda mais útil quando estiver melhor entrosado com os companheiros, segundo avaliou o treinador português.

"O Ábila é um jogador de características diferentes do Willian, do Sóbis. É um jogador mais central, de definição, mas que também, assim como hoje, pode aproveitar alguns momentos de transição ofensiva, de contra-ataque. Ele precisará de um tempo para conhecer os companheiros, assim como o restante da equipe também irá conhecê-lo, para então rentabilizar as suas características, mas é certo que ele será de grande utilidade para o Cruzeiro", afirmou.

Classificado na Copa do Brasil, o Cruzeiro vai conhecer o seu adversário nas oitavas de final através de sorteio. Agora as atenções do time, porém, se voltam ao Brasileirão. Paulo Bento ressaltou a importância de a equipe superar o Sport no próximo domingo, no Mineirão, ainda mais por se tratar de um confronto entre dois times que estão na zona de rebaixamento.

"Estamos envolvidos em duas competições. Uma que resolvemos hoje a passagem para a próxima fase e outra onde as coisas estão aquém do esperado. Mas o que tentamos fazer sempre é recuperar os jogadores da melhor maneira possível do ponto de vista físico e psicológico. No domingo tentaremos conquistar os três pontos, porque sabemos que isso é muito importante para os nossos objetivos dentro do campeonato", comentou.