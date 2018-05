Paulo Bento renova com Portugal até Eurocopa de 2016

LISBOA - Às vésperas de viajar ao Brasil para a Copa do Mundo, o técnico Paulo Bento acertou nesta quarta-feira sua renovação de contrato com Federação Portuguesa de Futebol (FPF). No cargo desde 2010, o treinador agora permanecerá como comandante da seleção local pelo menos até o fim da Eurocopa de 2016.

"É uma honra e um orgulho enorme poder continuar a servir o meu país como até aqui. Nunca escondi que me sinto muito bem na Federação Portuguesa de Futebol, onde acredito que posso continuar a ser útil no desenvolvimento de um projeto que passa sobretudo pela obtenção de resultados na seleção principal, mas que tem também uma vertente estratégica que me agrada muito", declarou.

O presidente da FPF, Fernando Gomes, explicou os motivos que levaram a essa decisão. "Fizemos uma avaliação global deste período em que trabalhamos juntos e entendemos que pelos resultados, pelos processos e métodos de trabalho, pelo compromisso com a FPF e pela ligação com as restantes áreas técnicas da nossa estrutura, o Paulo Bento devia prolongar o contrato por mais dois anos."

Paulo Bento está no comando da seleção portuguesa desde setembro de 2010, quando assumiu a vaga de Carlos Queiroz. Na Eurocopa de 2012, levou à equipe à semifinal, sendo eliminada nos pênaltis pela futura campeã Espanha. Nas Eliminatórias para a Copa, teve dificuldade e só garantiu vaga na competição na repescagem, diante da Suécia.