Paulo Bonamigo aprova reforços Washington, ex-Portuguesa, e Sérgio Gioino, ex-Universidade do Chile, serão apresentados oficialmente como jogadores do Palmeiras na segunda-feira, às 9h, na Academia de Futebol. Os dois jogadores já haviam sido contratados quando Paulo Bonamigo chegou. Mas o treinador conhece bem os dois atacantes e elogiou as contratações. Sérgio Gioino, argentino de 32 anos, que fez história jogando no futebol chileno, Bonamigo conheceu quando fez a pré-temporada com o Botafogo-RJ em Santiago. ?Quando estivemos no Chile, ficamos impressionados como falavam dele. Esse atleta tem uma excelente imagem lá. É brigador, tem bom porte, sabe se posicionar bem. E faz muitos gols?. Já em relação a Washington, Bonamigo o conhece do Rio de Janeiro. ?Antes da Portuguesa, ele passou pelo Americano de Campos. Acho que esses reforços deixarão a equipe do Palmeiras mais homogênea?, observa o técnico. Bonamigo só não quis dizer se vai pedir mais reforços à diretoria. ?Cheguei só há dois dias, ainda estou analisando os jogadores. Mas pelo que ouvi dos dirigentes, o Palmeiras está aberto a novas contratações?.