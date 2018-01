Paulo Bonamigo assume clube português O treinador Paulo Bonamigo, que dirigiu o Palmeiras neste ano, assumiu nesta segunda-feira o comando técnico do Marítimo, clube da Primeira Divisão de Portugal. O brasileiro substitui o português Rui Rodrigues, que conseguiu apenas dois pontos em cinco jogos na temporada. ?Sei que o Marítimo não está com um bom começo de campeonato, mas ele está apenas no início. Vamos trabalhar duro para reverter a situação?, disse Bonamigo, que terá assumirá um elenco com 17 jogadores brasileiros - é o clube com mais atletas do Brasil entre os 18 integrantes da elite portuguesa.