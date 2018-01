Paulo Campos deixa o Paraná Clube O técnico Paulo Campos pediu demissão do cargo no Paraná Clube, na noite de terça-feira, quando participava de uma confraternização com dirigentes, jogadores e comissão técnica. Seu destino pode ser o Palmeiras, que demitiu Estevam Soares também na terça. Paulo Campos disse que já tinha tomado a decisão de sair ainda antes do clássico contra o Coritiba, domingo passado, em que o Paraná perdeu. No jogo anterior - também derrota para a Adap, de Campo Mourão - ele tinha feito críticas à qualidade do time. Paulo Campos deixa o Paraná na 6ª colocação no grupo A do Campeonato Paranaense, com 7 pontos em 7 partidas disputadas. Segundo o treinador, uma mudança pode dar outra motivação aos jogadores. O vice-presidente de futebol do Paraná, José Domingos, disse que o clube ainda está conversando para definir o novo treinador. Por enquanto, o interino é Júlio César de Camargo.