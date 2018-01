Paulo Campos faz estágio no Real Madrid Depois de salvar o Paraná do rebaixamento em 2004, Paulo Campos, que teve passagens por clubes e seleções da África e do Oriente Médio, como Nigéria, Gana e Kuwait, arrumou as malas e foi fazer um estágio com seu amigo Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid. Em entrevista por telefone, Paulo Campos disse que a idéia do estágio foi dele. "Estava sem clube até o fim de fevereiro e resolvi gastar as milhagens aéreas que tinha na Europa. Antes de embarcar, liguei para o Luxemburgo e a resposta foi imediata: ?Pode vir amanhã?." Após assistir Áustria x País de Gales e Portugal x Eslováquia, pelas Eliminatórias da Copa de 2006, Paulo Campos, que também dirigiu a seleção brasileira Sub-20, o Palmeiras B e que agora foi contratado pelo Paysandu, viajou até Berlim e visitou o Hertha, clube de Marcelinho Paraíba. Na Cidade do Futebol, o centro de treinamentos do Real, em Madri, Paulo Campos encontrou um ambiente de primeira, com um trabalho forte de Luxemburgo para o grande clássico contra o Barcelona, neste domingo. Apesar da boa atmosfera, disse que "a equipe apresenta jogadores que atingiram seu limite". Sobre o duelo com o Barça, Paulo Campos revela que Ronaldo e Roberto Carlos estão tranqüilos e que Luxemburgo preparou uma surpresa. "Ele está feliz, esperançoso e confiante que a diferença para o líder possa cair para seis pontos", contou. No Real, Paulo Campos assistia aos treinos da arquibancada e voltava para casa com Vanderlei Luxemburgo, para ele, "o melhor técnico brasileiro treinando a melhor equipe do mundo". E aposta que a experiência vai render frutos. No Paysandu, Paulo Campos quer manter o time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e depois brigar por vaga na Copa Sul-Americana. Ele assume o clube na quinta-feira.