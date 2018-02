Paulo Campos reforça defesa do Paraná Sem Axel e Beto, que estão suspensos e são os jogadores de equilíbrio do meio-de-campo, o técnico Paulo Campos decidiu reforçar a defesa do Paraná Clube para a partida deste sábado, às 18 horas, contra o Vasco da Gama, em São Januário, no Rio de Janeiro, buscando a primeira vitória fora de casa. Gelson Baresi ficará com a função de dar cobertura para os outros dois zagueiros: Fernando Lombardi e Carlinhos. A expectativa de todos os jogadores e do técnico é que esse esquema também deixe o time forte na ofensividade, visto que os laterais estarão liberados para ajudar o ataque. O Paraná Clube está há quatro partidas sem vitória e a ansiedade já é evidente. Por isso, o pedido de calma é freqüente. "Precisamos ter a cabeça no lugar e esquecer os jogos passados", diz o zagueiro Fernando Lombardi.