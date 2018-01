Paulo Campos se dá bem no Catar Ele não ganha US$ 500 mil por mês nem foi recepcionado com bolo e champanhe no saguão do aeroporto ao desembarcar no Catar. Mas se não é badalado como Romário, que até o momento não fez quase nada no país, Paulo Campos é hoje o brasileiro mais bem sucedido entre os quase 100 que trabalham no futebol local. O treinador acaba de levar o modesto Al-Qadisia ao título da Copa do Catar, primeiro da história do clube, fundado há sete anos por um dos filhos do rei Hamed Al-Thani. Leia mais no Jornal da Tarde