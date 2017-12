Paulo Campos será auxiliar no Real A invasão brasileira ao Real Madrid continua intensa. Depois Júlio Baptista e Robinho, a diretoria do clube anunciou nesta terça-feira a contratação de Paulo Campos para ser o técnico auxiliar de Vanderley Luxemburgo. Campos - que recentemente deixou o Paysandu por causa da péssima campanha do time no Campeonato Brasileiro - já está em Madri e deverá se incorporar à equipe imediatamente. Ele será o quarto brasileiro na comissão técnica montada por Luxemburgo, que conta com Marcos Moura Teixeira, Antonio Mello e Pedro Luis Jaro. Paulo Campos trabalhou como auxiliar de Luxemburgo no Palmeiras, nos anos 90. Além dos cinco integrantes da comissão técnica - o time do Real contará com quatro jogadores brasileiros na temporada 2005/06: Roberto Carlos Carlos, Ronaldo, Júlio Baptista e Robinho.