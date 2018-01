Paulo César acerta com Sporting Lisboa O lateral-direito Paulo César, ex-Santos, acertou sua transferência para o Sporting Lisboa até o final da atual temporada européia. De acordo com o jornal português A Bola, o brasileiro estava presente no estádio José Alvalade, onde o time derrotou o Rio Ave por 3 a 0, nesta terça-feira, e acertou um compromisso com os diretores do clube da capital portuguesa. Ainda segundo o diário esportivo, o acerto entre o lateral e o Sporting já está concretizado. O anúncio oficial só poderá ser dado após uma resposta positiva do Paris Saint-Germain, clube francês que detém os direitos federativos do jogador. Paulo César jogou os dois últimos anos no Santos, onde conseguiu o título brasileiro em 2004. O lateral ocupará a vaga deixada por Rogério (ex-Corinthians e ex-Palmeiras), que está voltando ao futebol brasileiro por causa de problemas pessoais.