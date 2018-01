Paulo César apita final da Copa do Brasil O árbitro paulista e da Fifa, Paulo César de Oliveira, foi sorteado hoje para apitar a segunda partida da decisão da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, entre Cruzeiro e Flamengo, a partir das 21h40, no Mineirão. O primeiro jogo foi disputado ontem no Maracanã e terminou empatado em 1 a 1. Os auxiliares sorteados esta tarde na sede da CBF foram os paulistas Valter José dos Reis e Ednílson Corona.