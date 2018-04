Paulo César Carpegiani admite 'gosto de derrota' e Alex assume culpa

Depois de ver o São Paulo ceder o empate ao Palmeiras aos 39 minutos do segundo tempo, no clássico disputado no último domingo, no Morumbi, pelo Paulistão, o técnico Paulo César Carpegiani admitiu que o resultado de 1 a 1 teve "gosto de derrota" para a sua equipe, que até então vinha segurando a vitória com um homem a menos, já que o zagueiro Alex Silva havia sido expulso.

"Estávamos bem e reiniciamos o jogo melhor. No futebol é muito difícil falar ''se''. O jogo estava controlado e há um esgotamento jogar em um campo pesado. Não quero procurar desculpas, mas tem até um gostinho de derrota este empate", disse o treinador.

Carpegiani ainda lamentou o fato de o São Paulo não ter conseguido definir a partida quando vencia por 1 a 0. "Fizemos um bom primeiro tempo, mas poderíamos ter definido o jogo. No segundo também começamos melhor. Estava um jogo tranquilo até o cartão vermelho. Aí começamos ter certa dificuldade. Se tivesse um vencedor, teria sido nós", enfatizou Carpegiani.

E, se Carpegiani lamentou o empate, o zagueiro Alex Silva assumiu que teve a maior parcela de culpa pelo resultado após ser expulso aos 12 minutos da etapa final. Ao mesmo tempo, porém, ele disse que o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza não teve critério.

"Assumo minha responsabilidade pelo empate. Acho que não justifica o que eu fiz, tenho minha responsabilidade por ter deixado os companheiros na mão, mas fico chateado com o critério usado pelo árbitro", disse, para depois reforçar: "Não agredi o jogador. Eu o empurrei sim, pois ele simulou a queda e eu fui falar pra ele não fazer mais aquilo, mas não houve agressão".

Alex Silva ainda apontou infrações que, na opinião dele, deveriam ter sido punidas com cartões. "No primeiro tempo o Valdivia deu uma cabeçada no Miranda e o árbitro não deu nem amarelo. No segundo tempo teve outro episódio com o Kléber, que abriu os braços, além de outro momento em que o Valdivia pisou no Carlinhos (PAraíba). A gente fica chateado com o critério, mas isso não justifica a minha saída", completou.

Carpegiani, por sua vez, condenou a atitude intempestiva que causou a expulsão do defensor são-paulino. "O Alex poderia ter sido mais comedido, foi uma precipitação do jogador. Mas acho que o critério da arbitragem teria de ser diferente. Teve uma cabeçada do Valdivia na minha frente, o bandeira também estava lá e poderia ter visto... Acho que os critérios têm de ser revistos, pois a arbitragem não está boa pra todas as equipes", analisou.

