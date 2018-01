Paulo César Carpegiani é o novo técnico do Corinthians O gaúcho Paulo César Carpegiani é o novo técnico do Corinthians. Mesmo não sendo o nome preferido de Alberto Dualib, presidente do clube, o treinador acertou um acordo com o empresário Renato Duprat, homem forte do futebol do time alvinegro, e deve ser apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira. A escolha de Carpegiani foi uma vitória de Duprat. Foi ele quem convenceu Dualib a contratá-lo. Os outros vices do Corinthians cobravam um acordo com Tite. O gaúcho vai treinar o time no segundo jogo contra o Náutico, pela Copa do Brasil, no dia 25 de abril. Na partida de ida, na próxima quarta-feira, Zé Augusto é quem vai comandar a equipe. Carpegiani, de 58 anos, acertou com o Corinthians em reunião com Dualib e Duprat. Ele terá contrato de um ano e traz apenas um profissional para a comissão técnica: o auxiliar Cláudio Duarte, técnico de renome por ter sido campeão brasileiro nos anos 70, com o Internacional. Assim, encerram-se as especulações em torno do nome de Abel Braga, atual comandante do Inter. Como treinador, Carpegiani foi campeão da Libertadores e do Mundial Interclubes, em 1981, e Brasileiro, em 1982, pelo Flamengo. Além de ter comandado a seleção do Paraguai na Copa do Mundo de 1998. A última passagem dele pelo futebol paulista foi quando comandou o São Paulo, após o Mundial da França. Na época, ele deixou o clube sem títulos e com a fama de ´inventar´ demais nas formações táticas da equipe. Além de uma polêmica com o goleiro Roger (atualmente no Santos), barrado pelo técnico após ter posado nu para uma revista voltada para o público gay.