Paulo César de Oliveira apita a primeira final do Paulistão A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou nesta quinta-feira o trio de arbitragem para a primeira partida da final do Campeonato Paulista, entre São Caetano e Santos, no domingo, às 16 horas, no Morumbi. O árbitro será Paulo César de Oliveira (Fifa), que terá como assistentes Valter José dos Reis e Carlos Augusto Nogueira Junior. O sorteio contou com o nome de quatro árbitros e Paulo César de Oliveira foi o vencedor. Mas entre os outros três sairá o escolhido para apitar o segundo jogo da final do Paulistão, no dia 6 de maio, novamente no Morumbi: José Henrique de Carvalho, Sálvio Spinola Fagundes Filho (Fifa) e Wilson Luiz Seneme (Fifa). ?Dentre os quatro, três são árbitros Fifa e muito bons taticamente. Já o José Henrique de Carvalho fez uma ótima campanha no ano passado e este ano vem desenvolvendo um trabalho digno de apitar uma final de Campeonato Paulista?, disse Marcos Marinho, o presidente da Comissão de Arbitragem da FPF. Também nesta quinta foi definido o trio de arbitragem do primeiro jogo da final da disputa do título de Campeão do Interior. A partida deste sábado, às 16 horas, no Estádio Dario Leite, onde o Guaratinguetá receberá o Noroeste, será apitada por Luiz Flávio de Oliveira. E os assistentes serão Marinaldo Silvério e Aline L. Lambert.