Paulo César de Oliveira é afastado por cinco rodadas

A Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol da Federação Paulista de Futebol da Confederação decidiu afastar Paulo César de Oliveira das próximas cinco rodadas da Série A-1 do Campeonato Paulista. A punição se deve ao erro cometido pelo árbitro no segundo gol do Barueri no empate por 2 a 2 com o Palmeiras, em partida disputada na quinta-feira, em Presidente Prudente.

Tadeu acertou a trave ao bater um pênalti. No rebote da cobrança, Marcelo Oliveira tocou para Tadeu, em impedimento. O atacante, com o gol livre, mandou para o fundo das redes. O lance causou revolta dos jogadores palmeirenses, mas foi validado por Paulo César de Oliveira.

O assistente Alberto Poletto Masseira, que considerou legal o gol de Tadeu também foi punido, mas com pena mais branda. Ele ficará afastado das próximas três rodadas da Série A-1 do Campeonato Paulista.