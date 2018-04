Paulo César: "Dei a volta por cima" O lateral-esquerdo do Fluminense, Paulo César, disse que a convocação para a seleção brasileira representa a sua ?volta por cima? no futebol. ?É a maior emoção da minha carreira. Já fui vaiado pela torcida e agora estou na seleção?, falou o jogador. ?Não quero pensar em Copa do Mundo agora. Quero dar tudo nesse jogo e começar a me firmar.? O técnico do Tricolor, Oswaldo de Oliveira, ressaltou que o lateral é um jogador polivalente. ?Ele merece, porque se recuperou. Além disso, joga nas duas laterais e no meio-campo?, disse o treinador. O atacante Bismarck só responderá amanhã se aceita o que foi proposto pelos dirigentes tricolores. O jogador tem proposta do futebol japonês e há ainda uma possibilidade do atleta jogar no Vasco, clube que o revelou.