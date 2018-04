Paulo César deve ficar no Fluminense O lateral-esquerdo Paulo César, um dos principais jogadores do Fluminense no Campeonato Brasileiro, está próximo de acertar sua renovação de contrato com o clube. O pai do jogador, Marco Antônio da Purificação, se encontrou nesta quinta-feira com os dirigentes para discutir o assunto. "Ficou mais fácil depois desse encontro. Tanto que vou fazer a pré-temporada com a equipe", disse Paulo César. "Estou muito feliz porque o clube está valorizando o meu trabalho." Apesar da cordialidade, Paulo César afirmou que só renovará com o Fluminense se receber os salários atrasados de novembro e dezembro, além dos prêmios que não foram pagos. "É difícil trabalhar sem ganhar. Tenho uma família", justificou.