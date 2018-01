Paulo César deve voltar ao Santos Enquanto Elano de despedia do Santos, o clube corria para tentar a chegada de novos reforços. Ainda nesta terça-feira, a situação do lateral direito César será definida e são grandes as chances de ele retornar à Vila Belmiro. Na sexta-feira, o clube formalizou sua proposta ao Paris Saint German e o gerente de futebol, Ilton José da Costa, estava otimista quanto a um desfecho positivo na negociação. Por outro lado o Santos continua procurando um zagueiro experiente, que poderá ser Gamarra. O jogador havia sido oferecido ao clube dias atrás, mas sua contratação foi descartada pelo presidente Marcelo Teixeira. Com a contusão de Antonio Carlos, as negociações foram reabertas.