Paulo César Gusmão chega ao Botafogo O novo técnico do Botafogo, Paulo César Gusmão, se apresentou nesta segunda-feira em General Severiano tendo por primeiro objetivo dar confiança ao elenco, abatido pela eliminação do Campeonato Carioca. "É um grupo que tem qualidade, mas falta resgatar a auto-estima", declarou o treinador, que, depois de conceder uma coletiva, observou o trabalho físico dos jogadores. Gusmão ainda elogiou a estrutura da sede do Botafogo e afirmou também que não sentiu nenhum tipo de desconforto por não ter sido a primeira opção da diretoria para comandar a equipe. Antes de contratá-lo, os dirigentes haviam cogitado o nome de Celso Roth. Em relação à contratação de jogadores para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o treinador deixou bem clara sua intenção de conhecer primeiro o elenco, avaliar os setores mais carentes tecnicamente, para depois fazer pedidos à diretoria. A delegação seguiu nesta segunda-feira para Águas de Lindóia (SP), onde treinará até domingo, visando ao jogo de volta da Copa do Brasil, dia 6 de abril, contra o Paulista, no Maracanã. Em São Paulo, houve empate por 1 a 1. Além de filmar as partidas para os jogadores entenderem melhor suas instruções, o treinador usará no clube um laptop com programas de esquemas táticos, a fim de corrigir os erros da equipe no intervalo dos jogos. A pedido de Gusmão, Luís Felipe Ximenes foi contratado para ocupar a função de auxiliar de informática. A comissão técnica será composta ainda pelo preparador físico Jorge Soter e pelos auxiliares técnicos Marcos César Xavier e Guilherme Gusmão. Acácio, terceiro reserva da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990, na Itália, foi mantido no cargo de preparador de goleiros.