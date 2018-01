Paulo César mais perto do Corinthians Na parceria entre Corinthians e MSI, a parte do segredo fica por conta do fundo de investimento. Notícias por lá só com o contrato assinado. As revelações sobre o que está acontecendo nos bastidores do clube. Foi assim que o vice de futebol, Andrez Sanches revelou hoje em plena comemoração pela conquista da Copa São Paulo que o clube já acertou com o lateral Paulo César, do Paris Saint Germain. E está perto de anunciar Vágner Love. Deixou bem claro que o clube quer trabalhar com estrelas, jogadores formados, e não os juniores que acabavam de ser campeões. "Nós fechamos os salários do Paulo César. Ele só está esperando dar o dia 31 quando se encerram as inscrições para o Campeonato Francês. Já sabe que não estará no grupo. E vai jogar pelo Corinthians. E até onde. Embore atue pelas duas laterais, será o nosso lateral esquerdo. Isso já está mais do que certo", disse Sanches. O dirigente estava inspirado e fez novas revelações sobre a difícil transação em que Kia Joorabchian se envolveu na Europa. "Nós também temos a certeza de que o Kia irá voltar da Europa com o Vágner Love. A negociação que estava difícil no começo está progredindo aos poucos. Como já acertamos também os salários do Love, o Corinthians terá esses dois jogadores. Ele e o Paulo César. É só uma questão de tempo", garante Sanches. O mesmo dirigente já havia dito que com dois jogadores - Vágner Love e Paulo César - e ainda Mascherano do River Plate, o grupo corintiano para o primeiro semestre estará montado. "O Mascherano deverá mesmo chegar só depois da Libertadores da América ou se o River Plate for eliminado antecipadamente. Com a chegada desse trio, o Corinthians estará pronto, forte para as competições que terá pela frente. Os três, com mais o Tevez, o Carlos Alberto, o Sebastian, o Marinho e o Marcelo Mattos e a cara do Corinthians estará mudada. Será um time de respeito no mundo todo", assegura Andres. A assessoria da MSI não confirma nenhuma das transações. Nem Paulo César, muito menos Vágner Love. A empresa informa que espera um pronunciamento oficial de Kia sobre os assuntos.