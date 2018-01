Paulo César marca gol na vitória do Toulouse pelo Francês O lateral Paulo César (ex-Santos e ex-Fluminense) marcou um gol aos 33 minutos do segundo tempo e ajudou o seu time, o Toulouse, a derrotar o Sedan, fora de casa, pela 31.ª rodada do Campeonato Francês. O outro gol da partida foi marcado por Ebondo, aos 44 minutos da etapa complementar. Com o resultado, o Toulouse segue em terceiro lugar, com 49 pontos, na zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. O Sedan continua ocupando a penúltima colocação, com 30 pontos. No outro jogo do dia, o Olympique Marselha goleou o Lille, em casa, por 4 a 1. Niang e Civelli (duas vezes cada) marcaram para os anfitriões e o lateral brasileiro Michel Bastos, descontou para os visitantes, que seguem com 43 pontos, na nona posição. Os donos da casa somam agora 45 e estão em sexto.