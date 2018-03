Paulo César não joga contra a Universidad A alegria santista só não foi completa porque o lateral-direito Paulo César, que sofreu estiramento no músculo posterior da coxa direita, está fora do jogo decisivo contra a Universidade do Chile, quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro. Ele saiu de campo na maca e chorando, aos 11 minutos do primeiro tempo. Os médicos não quiseram fazer previsão do tempo que o jogador vai ficar afastado, em tratamento, preferindo esperar a reavaliação a que será submetido amanhã cedo. Flávio, que o substituiu hoje, vai continuar na posição. "Ficamos tristes pelo Paulo César", disse o lateral-direito Léo, quando saiu de campo, após a vitória do Santos contra o Atlético-MG e a reconquista da liderança do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos. "No intervalo do jogo, Paulo César ainda estava chorando no vestiário", contou. Apesar da perda de Paulo César e da ausência de Henao para a partida diante da Universidad - o Santos precisa vencer para se classificar às quartas-de-final da Copa Libertadores da América -, o técnico Gallo ficou satisfeito com a produção do time, hoje. "Fizemos mais uma boa partida e conseguimos voltar a fazer os gols que estávamos perdendo. O importante é que está sendo mantida a regularidade de produção", afirmou. Gallo justificou a queda de rendimento do time no segundo tempo, quando o Atlético-MG criou mais oportunidades de gols, embora não tenha saído do zero. "No segundo tempo, o time tirou o pé do acelerador, o que foi normal porque ainda se ressente do desgaste da viagem ao Chile. Mesmo assim, o técnico evitou dar detalhes sobre a mudança de posicionamento de Ricardinho, atuando mais adiantado, e Robinho, um pouco mais longe da área. "Ricardinho jogou muito bem. Ele, que sempre é o termômetro do time e trabalha na armação, hoje fez dois gols. Mas é preciso lembrar a inteligência de Robinho, que atraiu a marcação, abriu a defesa do Atlético-MG e enfiou a bola para Ricardinho." Ricardinho disse que os seus dois gols - o primeiro de pé direito - , foram conseqüência do bom futebol do time no primeiro tempo. "Mais importante do que os meus gols foi a vitória.", sintetizou. O capitão santista considerou normal o segundo tempo santista ter sido muito inferior ao primeiro. "Por todo respeito que o Atlético-MG nos merece, tínhamos que diminuir o ritmo no segundo tempo porque temos a decisão da nossa prioridade do primeiro semestre, na quarta-feira." Durante a coletiva de imprensa, Gallo convocou a torcida - hoje, pouco mais de cinco mil torcedores assistiram à vitória contra o Atlético-MG - para lotar a Vila Belmiro contra a Universidad na quarta-feira. E antecipou que amanhã o Santos vai inscrever um jogador para ocupar a terceira vaga que o clube tem direito para o restante da Copa Libertadores. "Vamos ter que pensar antes de anunciar o nome. Primeiro precisamos esperar a avaliação dos contundidos para depois tomarmos uma decisão". A tendência é que o escolhido seja o zagueiro central Altair, que disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa de Desportos e chegou à Vila Belmiro na semana passada. Fabinho e Bóvio, que foram poupados no jogo de hoje, voltam ao time, de acordo com informações do próprio Gallo. Os jogadores voltam aos treinos nesta segunda, às 16h.