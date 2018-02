Paulo César perto do acerto com Santos A semana que vem será decisiva para o Santos definir o elenco da temporada 2005. Alguns jogadores têm contratos vencendo dia 31 e as negociações já estão em andamento. Além da renovação com Léo e Elano, há pendência com o lateral Paulo César, emprestado pelo Paris Saint-Germain. Enquanto o presidente Marcelo Teixeira faz silêncio sobre a permanência do jogador, seu procurador garante que o empréstimo pode ser renovado a qualquer momento. Hamilton Bernard, empresário de Paulo César, já avisou o empréstimo poderá ser renovado sem ônus para o Santos. O novo contrato seria de 1 ano, com a opção de saída em julho, sem pagamento de multa, após a disputa da Libertadores.