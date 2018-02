Paulo César pode desfalcar o Santos O lateral-direito Paulo César poderá desfalcar a equipe do Santos no clássico de domingo, contra o Palmeiras, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador deixou o gramado da Vila Belmiro contundido após a partida de quinta-feira contra o Danúbio, do Uruguai, pela Libertadores e sua escalação no domingo corre risco. Paulo César vai passar por avaliação médica ainda nesta sexta-feira para saber se terá condições de jogo. O técnico Oswaldo de Oliveira está preocupado com o desgaste da equipe. A partida contra o Danúbio foi muito mais difícil do que se imaginava (o Santos ganhou por 3 a 2, com gol no finalzinho, de pênalti) e o treinador tenta agora recuperar os atletas. O jogo de domingo é fundamental na luta do Santos contra o São Paulo pelo título do Paulistão. Os santistas estão quatro pontos atrás do Tricolor e só uma vitória mantém a equipe com boas chances de alcançar o rival. Enquanto o Santos tem um clássico pela frente, o São Paulo enfrenta o Paulista em Jundiaí.