Paulo César reclama da torcida do Flu O lateral-esquerdo Paulo César ficou irritado com as vaias que recebeu de parte da torcida do Fluminense no empate por 1 a 1, com o Santos, pelo Torneio Rio-São Paulo. "Existem alguns torcedores que não gostam do meu futebol. Eles podem criticar na arquibancada, mas perto de mim não", afirmou o jogador. Paulo César disse que vem trabalhando sério e que respeita somente aqueles que gostam do seu futebol. "Tenho outras coisas com que me preocupar, como a convocação da seleção brasileira para o amistoso contra a Iugoslávia", revelou. O técnico Oswaldo de Oliveira terá problemas para escalar a equipe para a partida contra o Guarani, na quarta-feira. O meia Paulo Isidoro, com dores musculares na coxa esquerda, e o atacante Magno Alves, com dores na coxa esquerda, são dúvidas.