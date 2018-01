Paulo Cesar reforça Flu contra o Bangu O lateral-direito Paulo Cesar, do Fluminense, treinou nesta quarta-feira e provou que está recuperado da contusão no tornozelo esquerdo. O jogador não sentiu dores durante os exercícios e deve voltar à equipe contra o Bangu, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, domingo. O goleiro Murillo também deve ser escalado pelo técnico Valdyr Espinosa, pois se recuperou de uma contusão muscular.