Paulo César: sondagem do Corinthians O lateral-direito Paulo César confirmou nesta terça-feira que recebeu uma proposta para jogar no Corinthians na temporada 2005. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o jogador disse, no entanto, que não há nada de concreto por enquanto. ?Existe uma sondagem, mas não se falou nada do lado financeiro, nada de concreto?, disse o lateral. Paulo César admitiu mais uma vez que poderá deixar o Santos. Na verdade, dois problemas dificultam a permanência do jogador na Vila Belmiro. O primeiro é quanto ao pagamento dos salários - hoje dividido entre o Santos e o Paris Saint Germain (PSG), clube francês ao qual o atleta ainda está ligado. O PSG só estaria disposto a prorrogar o empréstimo, se o Santos se encarrregasse integralmente do pagamento do salário. O segundo obstáculo diz respeito ao tempo de contrato. O PSG não quer Paulo César de volta no meio da temporada. ?Eles gostariam que eu ficasse livre apenas no final da temporada, para que pudesse participar normalmente da pré-temporada?, explicou. O jogador contou que vai ficar de férias até o dia 4 de janeiro, e só a partir daí pretende decidir seu futuro. ?Agora vou curtir minhas férias em Angra e no começo de janeiro vou decidir onde vou jogar. Se continuo no Santos, se vou para outro clube no Brasil ou se volto para a Europa?, disse.