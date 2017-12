Paulo César também quer ficar no Flu Ao saber da renovação do contrato do técnico Oswaldo de Oliveira com o Fluminense, o lateral-esquerdo Paulo César admitiu também renovar seu contrato, valorizado após as boas atuações que teve no Campeonato Brasileiro deste ano. Além de Paulo César, todos no clube demonstraram alegria com a permanência do treinador nas Laranjeiras. Prestigiado, o técnico deverá promover algumas modificações na estrutura do clube. "O Fluminense precisa desenvolver mais a parte fisiológica, comprar mais aparelhos", disse hoje, sobre os escassos aparelhos existentes nas Laranjeiras. O volante Fabinho, que esteve descontente com o técnico, foi outro a elogiar a atitude da diretoria. Sob comando de Oliveira, o Fluminense disputou 31 jogos, venceu 17, empatou dez e perdeu cinco.