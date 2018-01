Paulo César treina e rebate críticas O lateral Paulo César está treinando fisicamente e a programação prevê seu retorno aos campos no dia 11, na partida contra o Flamengo, exatamente um mês após iniciar o trabalho de recuperação. Ele estava afastado por conta de uma lesão muscular na coxa direita, que chegou a ser encarada como dor psicológica, e quer aproveitar a intertemporada em Atibaia para acelerar a melhoria de suas condições. Paulo César teve de ouvir comentários de que havia se desentendido com Gallo, que a diretoria pensava em dispensá-lo e que não estava contundido. Ele rebateu: "sei que falaram que estava de corpo mole, que eu e o Basílio estávamos de migué e cada um fala o que quer, principalmente essas pessoas que têm língua de trapo". Ressaltando que sempre procura fazer as coisas corretas para até mesmo evitar falatórios, admite que "às vezes essas coisas acontecem, mas todo mundo me conhece e sabe quem eu sou". Os comentários sobre sua demissão também incomodar Paulo César. "Se realmente houve isso de quererem me mandar embora, é preciso primeiro rescindir meu contrato que estou cumprindo e o Santos também tem de cumprir". Paulo César desmente qualquer desentendimento com o técnico Gallo. "Nossa relação é a melhor possível e já tinha amizade com ele antes de assumir o comando do time. Tenho a liberdade de discutir as coisas dentro de campo e acato suas determinações". Ele está entusiasmado com a volta aos treinamentos físicos e quer recuperar sua forma o quanto antes. "Esse trabalho em Atibaia vai me ajudar bastante", comentou. Paulo César lembra que voltou a jogar sem estar ainda em plena condição porque o time precisava dele e porque o técnico Gallo pediu. "Voltei para tentar ajudar a equipe e, às vezes, a gente acaba se prejudicando". E concluiu: "valeu pelo que tentei fazer, que é ajudar o time de alguma maneira, não consegui e me contundi". Neste sábado, os jogadores participaram de atividades físicas em Atibaia e hoje folgam. Na segunda e terça-feira, o técnico Gallo promove treinos técnicos e táticos para acertar o time, que poderá ter a estréia do latreral-esquerdo Kleber contra o Atlético-PR, na quarta-feira, em Curitiba.