Paulo César troca o PSG pelo Toulouse na França O brasileiro Paulo César, ex-Santos e Fluminense, acertou nesta segunda-feira sua saída do Paris Saint-Germain para o Toulouse, na França. O ex-lateral-direito e agora meio-campista assinou contrato por três anos com o novo clube. A estréia poderá ser já nesta quarta-feira, contra o Nice, pelo Campeonato Francês. Paulo César sairia do PSG de qualquer forma, pois tinha contrato apenas até junho e não estava nos planos do técnico Paul Le Guen. O time da capital, aliás, faz péssima campanha no Nacional: é o 17.º colocado e está ameaçado de rebaixamento. O Toulouse, por outro lado, está em nono e ainda luta por vaga nas próximas competições européias. No Brasil, Paulo César destacou-se atuando pelo Fluminense e pelo Santos, clube pelo qual foi campeão brasileiro em 2004. Também atuou no Nacional-SP, Flamengo, Vitória, Botafogo e Vasco. Ele está na França desde 2005, mas já havia passado pelo PSG em 2002 e 2003.