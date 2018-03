Paulo César vai apitar jogo do River Paulo César de Oliveira será o juiz da partida que River Plate e América de Cali fazem, terça-feira à noite, em Buenos Aires, na abertura das quartas-de-final da Taça Libertadores da América. No dia seguinte, Márcio Rezende de Freitas dirige Cobreloa x Boca Juniors, no Chile. O jogo entre Cruz Azul e Santos terá arbitragem do colombiano Oscar Ruiz. Grêmio x Independiente de Medellin terá comando do paraguaio Ubaldo Aquino.