Paulo César vai apitar o Pré-Olímpico A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta terça-feira a lista de árbitros que vão apitar os jogos do Pré-Olímpico do Chile, de 7 a 25 de janeiro. Entre os nomes divulgados pela entidade está o do brasileiro Paulo César Oliveira, ao lado do assistente Valter José Reis. Vale lembrar que o torneio dá duas vagas aos Jogos Olímpicos de Atenas 2004. O Brasil estréia dia 7 contra a Venezuela.