Paulo César vai desfalcar o Santos O lateral-direito Paulo César vai ser o principal desfalque do Santos para o clássico de domingo contra o Palmeiras, no Parque Antártica, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Ele sofreu estiramento na coxa direita e ficará afastado pelo menos dez dias. Seu substituto direito é Flávio, que tem escalação garantida. Já o volante Fabinho retomará os treinamentos físicos na próxima semana e deve voltar ao time dentro de 12 dias. Fora Paulo César, Oswaldo de Oliveira não deverá mexer na equipe, mantendo Fábio Baiano no meio-de-campo, embora só decidia a formação da equipe pouco antes do jogo. Qualquer que seja sua opção, o treinador entende que o Santos manterá o poder ofensivo. Ele justificou a escolha de Fábio Baiano no jogo contra o Danubio porque não precisava, desde o início do jogo, da velocidade de Basílio. "Pelas características do adversário, precisávamos de um jogador que finalizasse de fora da área e que voltasse para fazer a marcação no meio-de-campo". Depois de 25 dias parado por contusão no tornozelo, o volante recuperou a condição de titular no jogo contra o Danubio, quinta-feira na Vila Belmiro. Ele entende que foi bem nessa partida, dentro do que esperava. "Antes da partida, estava com medo de sentir, mas a confiança a gente vai adquirindo com a seqüência de jogos e o rendimento também irá melhorar". Mea culpa - Oswaldo de Oliveira teve seu primeiro incidente com os jornalistas na quinta-feira. Quando ele chegou para a entrevista uma hora depois do término da partida contra o Danúbio, os repórteres já tinham deixado a sala de imprensa. Nesta sexta-feira, ele pediu desculpas, explicando que "jamais se negaria a dar entrevista". E esclareceu que teve reunião com o presidente Marcelo Teixeira, que havia chegado de viagem.