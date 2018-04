Paulo César volta ao time do Santos O lateral-direito Paulo César voltou a treinar nesta quinta-feira, depois de 20 dias em tratamento de uma lesão na coxa direita, e deverá retornar ao time no jogo de sábado contra o Atlético-MG. O jogador revelou que está completamente recuperado da contusão, mas que pode não render o máximo em termo físicos por conta dos dias parados. Bóvio também foi liberado pelos médicos e deverá ficar no banco para a as funções de volante e lateral-direito. Já o zagueiro Antônio Carlos deverá ficar mais dez dias afastado da equipe, por contusão. O zagueiro André Luís confirmou que seu empresário está negociando sua transferência para o Benfica. "Já houve uma proposta, mas não chegamos a um acordo", disse ele, informando que os contatos foram reiniciados e que pode mesmo deixar o Santos em janeiro para jogar no futebol português. Seu contrato com o Santos termina em dezembro e ele até admite permanecer na Vila Belmiro se houver uma boa proposta nesse sentido. "Quero jogar no futebol europeu, mas gosto muito do Santos e houver uma proposta, será estudada", concluiu.