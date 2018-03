Paulo Comelli dispensa 3 na Portuguesa O técnico Paulo Comelli começou a definir os jogadores com os quais contará no atual elenco da Portuguesa. Nesta quarta-feira, ele informou a diretoria do clube que não pretende utilizar o lateral-esquerdo Alessandro, o meia Melinho e o meia-atacante Helinho. Assim, os três foram dispensados. Na terça-feira, Comelli havia entregue à diretoria uma lista com os nomes de reforços pretendidos. Na relação, mantida em sigilo, consta dois atacantes, um meia e um zagueiro. Os contatos já estão sendo mantidos, mas nenhum acerto está próximo. Apesar das dificuldades nas negociações, os dirigentes prometem anunciar, pelo menos um nome, para sexta-feira. "Estamos iniciando asa conversas, mas até o final de semana teremos surpresas", revelou o gerente de futebol do clube, José Antonio Bressan. "São jogadores de nível de Série A, que chegarão para serem titulares. Se fosse para trazer reforços só para compor o elenco, ficaríamos com o que temos."