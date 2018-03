Paulo Comelli é o novo treinador da Lusa A Portuguesa agiu rápido e anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Paulo Comelli para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O novo treinador será apresentado na segunda-feira, às 14 horas, no Canindé, e começa a trabalhar com o grupo na terça-feira, quando os jogadores se reapresentam. Comelli assinou contrato até dezembro e trouxe o preparador físico Vair Campos e o auxiliar-técnico André Chita. Mas também será auxiliado por Leônidas Barbosa dos Santos, que agradou à diretoria como treinador interino e foi mantido no time principal. Sérgio Miranda continua como preparador de goleiros. O grande trunfo de Comelli para ser contratado pela Lusa foi a bela campanha feita com o Marília na Série B do Brasileiro de 2003. Sob seu comando, o time esteve sempre entre os oito primeiros colocados e acabou confirmando a classificação. Apesar do eficiente trabalho, acabou trocado por Luís Carlos Ferreira nas fases finais. Uma reunião com os dirigentes da Lusa acontecerá no início da próxima semana para Comelli definir os reforços e com quais jogadores do atual elenco contará. A estréia da equipe no Brasileiro da Série B será no dia 23 de abril, contra o América, em Belo Horizonte.