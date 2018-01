Paulo Comelli tem problemas no Marília O técnico Paulo Comelli tem problemas para escalar o time do Marília que enfrenta o Remo-PA no próximo sábado, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Sem poder contar com o zagueiro Andrei, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-direito Marquinhos Paraná, que passou por cirurgia no joelho direito, o treinador ganhou mais um desfalque nesta semana. O meia Alexandre Salles sentiu dores na panturrilha esquerda e passou a ser dúvida para o jogo contra os paraenses. Alexandre Salles seria a primeira opção do treinador para substituir Marquinhos Paraná no meio-de-campo. Na quinta-feira à tarde, o Marília faz um jogo-treino contra o Marília B, time formado por jogadores que não vêm sendo aproveitado por Paulo Comelli e que se prepara para a disputa da Copa Estado de São Paulo.