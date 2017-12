Paulo Ferreira volta de Portugal e se reintegra à seleção O zagueiro português Paulo Ferreira, que nesta quarta-feira viajou às pressas para sua casa logo após receber a notícia do iminente nascimento de seu primeiro filho, reintegrou-se na manhã desta quinta à delegação, na concentração localizada em Marienfeld. Para o treino marcado para a tarde, que será fechado ao público e à imprensa, a intenção do técnico Luiz Felipe Scolari é realizar um coletivo com vistas a aprimorar a parte tática da equipe, já de olho na partida de estréia na Copa, contra a seleção de Angola, no domingo, em Colônia. Antes do treinamento, contudo, está marcada uma entrevista com o meia Deco. A edição desta quinta-feira do jornal esportivo Record informa que dirigentes do Chelsea e do Barcelona estiveram reunidos nesta quarta-feira, em Londres, para negociar a eventual troca de Frank Lampard por Deco. Segundo o jornal, os contatos foram estabelecidos por Peter Kenyon, diretor-executivo do clube londrino, e Txiki Beguiristain, representando o Barcelona. A negociação estaria prevista apenas para a temporada 2007/08, mas os ingleses parecem querer adiantá-la em um ano e, por essa razão, decidiram partir para as negociações. O Record informa ainda que Deco e o seu empresário, Jorge Mendes, não foram antecipadamente colocados a par da situação e manifestaram descontentamento aos dirigentes do Barcelona.