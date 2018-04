Paulo Henrique celebra boa atuação de juvenis no Santos Os dois gols marcados pelo Santos contra o Fluminense, neste domingo, foram feitos por dois jovens jogadores da base santista: André e Paulo Henrique Lima, ambos de 19 anos. O meia revelou sua alegria sobre a boa atuação do companheiro e disse que se sente mais à vontade atuando com um antigo companheiro do juvenil.