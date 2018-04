Paulo Henrique Ganso afirma que continua na equipe do Santos

SÃO PAULO - O meia Paulo Henrique Ganso tratou de tranquilizar a torcida santista nesta terça-feira. Através de seu assessor, o meia divulgou uma nota deixando claro que continua no Santos.

Ganso, que tem contrato com o clube praiano até fevereiro de 2015, negocia melhorias em seu vínculo empregatício com o Santos, assim como aconteceu com Neymar. Até o momento o meia não aceitou a proposta apresentada pela diretoria, dando brecha para inúmeras especulações.

Na semana passada, o presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, disse que o jogador havia sido oferecido ao Corinthians pelo grupo de investimento que detém parte dos direitos econômicos de Ganso.

Palavra do ex-presidente. Em entrevista à TV Estadão nesta terça-feira, Marcelo Teixeira afirma que o Ganso não poderia ter um tratamento diferente do destinado a Neymar. E afirma que a diretoria faz mistério sobre as finanças do clube. "Ninguém sabe como trouxeram Robinho e Elano."

Confira a nota:

"Faço questão de vir a público afirmar que estou inteiramente focado na recuperação de minha cirurgia e ansioso por voltar a campo com a camisa do Santos Futebol Clube, principalmente neste momento em que o time estreia na Taça Libertadores da América, torneio que sempre sonhei disputar.

Gostaria de tranquilizar a torcida do Santos,tenho contrato até fevereiro de 2015 e continuo negociando com o Santos FC um novo contrato que atenda aos meus objetivos e do Clube.

Aproveito para reafirmar meu carinho pelo Santos e pela sua torcida apaixonada.

Paulo Henrique Ganso"

* Atualizado às 19 horas para correção de informação.