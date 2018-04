Paulo Henrique Ganso volta bem e Borges quebra recorde no Santos

SANTOS - O Santos passou com louvor no primeiro teste para o Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. A festa foi completa na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, vice-líder do Brasileiro, neste domingo à tarde, na Vila Belmiro. Neymar voltou a dar show, fez um gol de falta e mostrou que além de ser o melhor jogador brasileiro na atualidade, evolui de jogo para jogo.

Ao sair de campo, depois de aplaudido de pé em vários momentos pelos mais de 12 mil torcedores, o gênio comemorou o retorno de Paulo Henrique Ganso, ausente por mais de dois meses por causa de uma contusão, e brincou com o seu amigo de seleção brasileira, o zagueiro Dedé, do time adversário.

"Dedé é meu irmão, mas hoje não deu para aliviar", disse o garoto de 19 anos. "Não tenho muito o que falar, mas o time inteiro jogou bem. Ganso é um jogador fantástico e quando ele volta, o time fica muito melhor."

Com o gol marcado no domingo, Neymar fica a apenas três do centésimo como profissional.

A atuação empolgou o técnico Muricy Ramalho, que voltou ontem depois de três jogos sem dirigir o time, em razão das dores provocadas por uma hérnia de disco. "O cara está iluminado", disse o treinador. "Também aqui é mais fácil para ele jogar. Quando o jogo é na Vila, a gente dá mais um dia de folga para ele descansar e, além disso, ninguém enche o seu saco", afirmou. "Neymar é show e ainda o Santos teve o complemento de Borges, de Ganso e de Adriano, que foi um monstro na marcação."

Muricy disse que não se surpreendeu com a boa atuação de Ganso. "Já era esperado. Ganso sempre volta muito forte e agora esperamos que ele mantenha. Batem nele, mas está duro derrubá-lo. Não tem outro 10 igual a ele no Brasil", disse o comandante santista.

Borges foi outro jogador que teve motivo especial para comemorar. Com o gol marcado ontem, o atacante entrou para a história do Santos como o maior artilheiro do clube numa única edição do Brasileiro, chegando ao 23.º, um a mais que os 22 de Serginho Chulapa, em 1983.

"Embora para o Santos o Brasileiro acabou em termos de título, para mim não. Quero aproveitar os jogos que restam para fazer mais gols e se Deus me der a oportunidade vou ficar feliz se eu terminar a competição como artilheiro", afirmou o centroavante.

Embora o Santos merecesse vencer por um placar mais amplo, para Arouca o mais importante foi o time ter voltado a jogar com alegria. "O nosso objetivo é melhorar sempre para chegar muito forte ao Mundial. Voltamos a marcar forte e a sair rápido no contra-ataque e quando jogamos assim, é difícil uma equipe bater o Santos", completou o volante.

NEYMAR E REAL

O primeiro pagamento referente à contratação do craque Neymar pelo Real Madrid deve ser acertado hoje, em reunião entre os executivos do Real Madrid e do Banco Santander da Espanha com o presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro e seus principais assessores.

O valor total da transação é de 60 milhões (cerca de R$ 144 milhões) - na negociação, o clube santista levará 20 (R$ 48 milhões). O acordo entre Real Madrid, Santos e Neymar foi definido em setembro, conforme revelou o Estado na edição de 19/9.