Paulo Isidoro quer regularidade na Lusa A regularidade é a receita do volante Paulo Isidoro para a Portuguesa disputar, com sucesso, a Série B do Campeonato Brasileiro, a partir desta sexta-feira, contra o América-MG, às 20h30, em Belo Horizonte. "Precisamos nos manter, desde a primeira rodada, entre os primeiros colocados, para poder disputar uma das oito vagas na próxima fase", disse o jogador, que renovou contrato com o clube até 31 de dezembro - o antigo compromisso vencia no fim deste mês. Paulo Isidoro, de 30 anos, defendeu o Brasiliense, no ano passado, e conseguiu chegar até a segunda fase da competição. "O segredo é se classificar, porque na fase seguinte, é um outro tipo de campeonato", afirmou o atleta, que formará o meio-campo da Portuguesa ao lado de Capitão, Bruno e Almir. Para o volante, que também passou por Vitória e Palmeiras, a Portuguesa terá uma vantagem em relação a maioria dos rivais: o conjunto. "O elenco é praticamente o mesmo do Campeonato Paulista. Precisamos começar com bons resultados para ganhar confiança e embalar na competição." Os jogadores treinaram na manhã desta quarta-feira, no Canindé, e viajaram para Belo Horizonte, de ônibus. Na quinta-feira à tarde, o time fará um treinamento na Toca da Raposa II, que pertence ao Cruzeiro.