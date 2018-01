Paulo Miranda comete gafe e chama Grêmio de 'Inter' em apresentação

Se depender de sua apresentação nesta segunda-feira, o zagueiro Paulo Miranda terá dificuldades para se consolidar no Grêmio. Ex-jogador do Red Bull Salzburg, da Áustria, ele cometeu um dos mais imperdoáveis erros para a torcida de seu novo time: trocou o nome do clube pelo do rival Internacional.

A gafe ocorreu logo em sua primeira resposta, quando foi questionado sobre como seria disputar posição com Kannemann e Pedro Geromel, destaques do time na conquista da Copa Libertadores.

"A defesa do Inter é uma das melhores do mundo. Mas estou preparado, sei da responsabilidade que vai ser, mas procuro durante o treinamento desempenhar um bom rendimento", falou o atleta nesta segunda-feira. Alertado sobre o erro, ele logo emendou: "Desculpem pela falha."

Sobre a concorrência com os zagueiros, Paulo Miranda lembrou os tempos de São Paulo e se colocou à disposição para atuar na lateral direita. "Em 2012 joguei de lateral no São Paulo e fui muito bem", avaliou. "Todo mundo sabe que sou zagueiro, mas se o professor precisar estou à disposição."

O zagueiro também demonstrou confiança para seu novo desafio e revelou que está mais experiente após passar pelo futebol austríaco. "Foi tudo novo", contou o jogador, que assinou contrato por três temporadas. "Aprendi muito. Quando precisar da minha experiência, vou poder ajudar da melhor forma possível. O clube lá funcionava com muita pressão, muita marcação, e isso ajudou para que eu tivesse sucesso lá."

Outro jogador apresentado nesta segunda foi o meia-atacante Thaciano, que disputou a última temporada pelo Boa Esporte Clube. Artilheiro da equipe na Série B com 10 gols, ele projetou uma temporada ainda mais vitoriosa ao Grêmio em 2018.

"Quando cheguei, fui muito bem recebido, todos os funcionários já sabiam o meu nome, alguns torcedores na rua também. Quero vestir essa camisa e dar o meu máximo, porque essa torcida gosta disso e vai abraçar esse grupo vitorioso. Quero ajudar esse grupo para conquistarmos ainda mais coisas neste ano", afirmou o meia-atacante de 22 anos.