Paulo Miranda desfalca São Caetano O volante Paulo Miranda é mais um desfalque no São Caetano para o clássico regional diante do Santo André, no domingo, às 16 hs, no estádio "Bruno José Daniel", em Santo André. O volante sentiu dores na coxa e não treinou, sendo vetado para o confronto. No seu lugar, o técnico Zetti escalou Pingo, vice-campeão brasileiro em 2004 com o Atlético-PR. Pingo, que tem sido utilizado com freqüência, principalmente no segundo tempo, poderá fazer a sua estréia entre os titulares, assim como acontece também com o zagueiro Douglas, que terá a oportunidade de começar jogando no lugar de Gustavo. Na vaga de Canindé, suspenso com três cartões amarelos, Anaílson foi confirmado pelo treinador. Haverá uma inversão de funções com Marcinho, que deixará o ataque para trabalhar na armação no meio campo. No Santo André, o único problema é a suspensão do atacante Leandrinho, que já na derrota de 1 a 0 para o Táchira, na Venezuela, pela Taça Libertadores, no meio da semana, não começou como titular. O ataque, então, deve ser formado pelo artilheiro Sandro Gaúcho, com sete gols, e Rodrigão. A única dúvida é na defesa, onde Da Guia pode voltar de lesão no lugar de Diego Padilha, jovem que tem se destacado quando tem chance. Considerado o maior clássico do ABC Paulista, o confronto entre o "Azulão" e o "Ramalhão" já foi realizado dez vezes, com pequena vantagem para o São Caetano, que venceu em quatro oportunidades. O Santo André venceu três vezes e outras três terminaram empatados.