Paulo Miranda e Douglas disputam vaga no São Paulo

O técnico Ney Franco confirmou que ainda não definiu quem será escalado na lateral direita do São Paulo na partida de volta contra o Bolívar, na próxima quarta-feira, em La Paz, pela fase preliminar da Libertadores. Ele vai optar entre Douglas e o zagueiro Paulo Miranda, que atuou improvisado na posição em várias partidas no ano passado, incluindo na campanha vitoriosa na Copa Sul-Americana.

No jogo de ida contra o Bolívar, Ney Franco escalou Douglas, mas Paulo Miranda cumpriu suspensão automática e agora está liberado para defender o São Paulo. "O Paulo Miranda ficou fora do Bolivar por estar suspenso e o Douglas foi muito bem. Isso significa que temos duas boas opções para o jogo de quarta-feira. Tenho certeza de quem eu decidir, estarei bem servido", afirmou Ney Franco.

No último sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Sorocaba pelo Campeonato Paulista, o treinador poupou 10 jogadores e escalou Paulo Miranda na lateral direita. Agora, ele espera seguir no time. "O Douglas vem jogando bem e tenho de manter essa pegada para quando o professor precisar de mim. Vou trabalhar e procurar meu espaço na equipe", disse o zagueiro.

Ney Franco avisou que só definirá o time titular do São Paulo no treinamento da próxima terça-feira na Bolívia. Com a vitória por 5 a 0 no jogo de ida, o time pode perder por até quatro gols de diferença na quarta para se garantir na fase de grupos da Libertadores.