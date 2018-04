Paulo Miranda se diz pronto para suprir possível ausência de Geromel

O elenco do Grêmio desembarcou nesta segunda-feira em Assunção para o duelo diante do Cerro Porteño, na terça, pela terceira rodada da Libertadores, com uma dúvida. O zagueiro Pedro Geromel viajou com a delegação, mas ainda é não sabe se poderá atuar por causa de uma virose, que inclusive o tirou da estreia do Brasileirão, sábado, contra o Cruzeiro.

+ Renato celebra vitória 'com V maiúsculo' e elogia estreante André no Grêmio

Se não tiver condições de jogo, Geromel deverá ser substituído novamente por Paulo Miranda. E na chegada ao Paraguai, o zagueiro se disse pronto para o desafio. "Preparados estamos todos que viajaram. Contra o Cruzeiro, o Geromel não pôde jogar, tinha eu e o Bressan. Se o Geromel realmente não puder atuar, o professor sabe que pode contar com a gente", declarou.

Diante do Cruzeiro, Paulo Miranda não comprometeu. Sem atuar há algum tempo, o zagueiro sofreu com as cãibras no segundo tempo, mas nada que preocupe para o duelo de terça. "Não vinha jogando, então foi um pouco por isso. Mas estou preparado para atuar novamente", garantiu.

No sábado, foi apenas a segunda vez que Paulo Miranda atuou ao lado de Kannemann, a primeira como titular. Mesmo assim, o zagueiro enalteceu o entrosamento entre eles. "A gente foi bastante exigido e nos saímos muito bem. Independente de quem estiver jogando, o Grêmio estará bem servido."

Se Geromel ainda é dúvida, Luan nem viajou e está fora do confronto de terça. A tendência é que o Grêmio vá a campo diante do Cerro Porteño com: Marcelo Grohe; Leonardo Moura, Pedro Geromel (Paulo Miranda), Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Cícero e Everton; Jael.